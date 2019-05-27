محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
أشاد خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل المسئولين بمحافظة الشرقية وعلى رأسهم الدكتور ممدوح غراب، لمعالجة مشكلة القمامة والمقالب العشوائية بمنيا القمح برفع المخلفات ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
وأوضح مشهور، في بيان، اليوم، أن أهالي منيا القمح عانوا لسنوات طويلة من أزمة انتشار القمامة بصورة مريبة بمحيط الأحياء السكنية، تحولها لبيئة ملائمة للحشرات والحيوانات الضالة، بالاضافة الى المشهد غير الحضاري للمدينة، وتعرض المواطنين وخاصة الاطفال للامراض الناتجة عن تراكم القمامة.
وأكد النائب أن حل المشكلة لا يعتمد على المجهودات الحكومية وحدها بل يجب توعية الأهالي بضرورة المحافظة على البيئة، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية للشباب والمجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني يشيد بجهود محافظة الشرقية في القضاء على القمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.