​رئيس قطاع التعليم الفني يتفقد سير امتحانات الدبلومات في لجان المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تفقد الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم، برفقة هاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، اليوم الاثنين، لجان سير امتحانات المدارس الفنية بمحافظة المنوفية للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباط الطلاب داخل اللجان.

وزار الدكتور محمد عمارة مدرسة قويسنا الثانوية الزراعية بنين، والتى تضم 22 لجنة، ومدرسة قويسنا الثانوية الصناعية العسكرية بنين والتى تضم 26 لجنة.

وشدد رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان، ومن يضبط التليفون المحمول معه تتخذ الإجراءات القانونية معه بعمل محضر غش فى الحال، ونبه على مراقبين الأدوار بضرورة التأكد من شخصية الطالب داخل لجان الامتحان.

وخلال الجولة قرر عمارة، تحويل رئيس اللجنة والمراقب الأول فى كل من اللجنتين للشئون القانونية لوجود تليفونات محمولة مع الطلاب داخل اللجان وعدم التنبيه على الطلاب بعدم إصطحاب التليفونات داخل اللجان.