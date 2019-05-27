برقم الجلوس.. تعليم القاهرة تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اعتمد اللواء خالد عبدالعال – محافظ القاهرة نتيجة نهاية العام للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 بنسبة نجاح بلغت 82 %.

وأعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على درجاتهم فور إعلانها في المدارس قريبا أو من خلال الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.. اضغط هنا

وأضاف في بيان، اليوم، أن الدخول على الموقع برقم الجلوس والحصول على بيان درجات أو الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

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وتقدم لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة هذا العام (153126) طالبا وطالبة نجح منهم (149932) . كما هنئ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأوائل وأثني المحافظ علي نجاحهم وأن الطلبة المتفوقين واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذي به.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، اعتمد محافظ القاهرة نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 97.8 %، أما الإعدادية المهنية فبلغت نسبة النجاح فيها 75% كما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية للصم وضعاف السمع 97.6 % ، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 72.8 حيث نجح 26 طالب.

وجاءت إدارة وسط القاهرة التعليمية في المرتبة الأولى وبلغت نسبة النجاح بها 98.26% يليها إدارة غرب القاهرة 96.17 التعليمية في المركز الثاني يليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة 96.10% كما حصل 99 طالب وطالبة علي الدرجات النهائية .