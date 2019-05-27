محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82 %

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اعتمد اللواء خالد عبدالعال – محافظ القاهرة نتيجة نهاية العام للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 بنسبة نجاح بلغت 82 %.

وتقدم لأداء الامتحان هذا العام (153126) طالب وطالبة نجح منهم (149932) . كما هنئ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأوائل وأثني المحافظ علي نجاحهم وأن الطلبة المتفوقين واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذي به

وحسب بيان، اليوم الاثنين، اعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 97.8 %، أما الإعدادية المهنية فبلغت نسبة النجاح فيها 75% كما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية للصم وضعاف السمع 97.6 % ، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 72.8 حيث نجح 26 طالب.

وجاءت إدارة وسط القاهرة التعليمية في المرتبة الأولى وبلغت نسبة النجاح بها 98.26% يليها إدارة غرب القاهرة 96.17 التعليمية في المركز الثاني يليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة 96.10% كما حصل 99 طالب وطالبة علي الدرجات النهائية .