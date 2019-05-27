برلماني: إلغاء تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد ينهي عصر الخسائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن جهود وزارة النقل لتطوير السكك الحديدية تعتمد على زيادة إيراداتها لاستغلالها فيما بعد في الإحلال والتجديد والصيانة، مشيدا بقراره إلغاء جميع تصاريح السفر المجانية سواء للعاملين بالسكك الحديدية أو غيرهم الذين كانوا يحصلون عليها، مؤكدا أنه سيحدث فارقا في إيرادات الهيئة.

وأوضح زين الدين، في بيان، الاثنين، أن السكك الحديدية عانت من خسائر كبيرة على مدار سنوات طويلة بسبب المجاملات الكثيرة في الهيئة والمتمثلة في التذاكر الذهبية التي يتم منحها لبعض الموظفين بالدولة، مشيرا إلى أنه قبل إصدار القرار كان العاملون في السكة الحديد ممن قضوا 25 سنة في الخدمة فيما أكثر يحصلون على تصريح سفر مجاني، للحصول على التذكرة التي يريدها بدون دفع مقابل، ويستمر معه حتى بعد الخروج على المعاش.

وأضاف أن الوزير يسعى للقضاء على مسببات هذه الخسائر في إيرادات الهيئة، من خلال قراره الأخير، بالإضافة لتشديد الغرامات ومنع التهرب وركوب المواطنين بدون تذاكر.