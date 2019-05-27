مصر | "كنت عاوز الخلافات تنتهي".. اعترافات صادمة لقاتل زوج شقيقته بالمقطم

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة حيث قال إن شقيقته كانت دائمة الخلاف مع زوجها، وكانت تتردد على منزلهم في كل فترة، ولكن في الفترة الأخيرة تطورت الخلافات بسبب مروره بأزمة مالية.

وأضاف المتهم: "أنا كنت عاوز الخلافات تنتهي ومكانش قصدي اقتله"، مضيفا أن شقيقته تركت المنزل منذ شهرين وأقامت معهم هي وطفلتها الرضيعة وتركت اثنين من أولادها أكبر سنا مع والدهما، ويوم الواقعة جاء المجني عليه قبل أذان المغرب بنصف ساعة وطرق الباب وحاول الدخول للتحدث وحل الخلافات فذهبت إلى المطبخ وقمت بامساك " بسكين " وطعنته ثلاث طعنات.

وأمرت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة عامل رخام، لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها.

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وكلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة.

وجاءت فى مناظرة النيابه للجثه انها لشاب ثلاثينى بها ثلاث طعنات فى البطن والصدر وتم التحفظ علي الجثمان، وندب أطباء الطب الشرعى.

تعود تفاصيل القضيه عندما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه يدعى "أحمد. س"، 32 سنة، عامل رخام، ومقيم بمنطقة البساتين، وكانت بينه وبين زوجته خلافات منذ فترة، وتركت على إثرها المنزل وتوجهت إلى منزل شقيقها، وعندما ذهب المجني عليه إلى منزل شقيقها للتصالح معها نشبت بينه وبين شقيق زوجته مشاجرة قام على إثرها الأخير بطعنه عدة طعنات، حتى لقي مصرعه متأثرا بإصابته، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

