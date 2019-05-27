مصر | "توكيل مزور" و"شقة بـ800 ألف جنيه".. ليلة سقوط الكوافيرة "النصابة" بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "توكيل مزور" و"شقة بـ800 ألف جنيه".. ليلة سقوط الكوافيرة "النصابة" بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات اللواء ضياء فاروق مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة عن قيام "تغريد. ا. ح. ح"، 74 سنة، صاحبة محل كوافير ومقيمة 6 أكتوبر المطلوب التنفيذ عليها في قضيتين ( شيكات ) آخرهما القضية جنح قسم ثاني أكتوبر، والمحكوم عليها بالحبس شهر شيك بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية المتمثلة في التوكيلات الخاصة بالأراضي والعقارات للملاك المقيمين خارج البلاد والتي تحمل أختام شعار الدول المقلدة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد عدة ماموريات أمكن ضبطها أمام مكتب توثيق الجيزة الكائن بشارع مراد دائرة قسم شرطة الجيزة، وبتفتيشها عثر على توكيل مزور منسوب صدوره إلى مكتب توثيق الجيزة عليها خاتم شعار الدولة المقلدة ببيع شقة كائنة حي البشائر 6 أكتوبر لنفسها من "عدنان. م. ج" كويتي الجنسية مقابل مبلغ 800 ألف جنيه، شهادة مزورة منسوب صدورها للمكتب المشار اليه مدون بها بيانات التوكيل المشار إليه.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقرت بالحكمين الصادرين ضدها، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

