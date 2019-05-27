مصر | رفع 220 طن قمامة بشارع عثمان محرم بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 220 طن قمامة بشارع عثمان محرم بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الطالبية

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، في مجال المرافق عن ضبط

(47 كرسى متنوع – 125 ترابيزة – 6 شمسية – 82 فاكهه – 2 ميزان متنوع – 35 ثلاجه – 55 شمسية – 11 عربة فول – 28 إسطوانة – 34 عربة يد – 110 إعلان بدون ترخيص – 35 تابلوه خشب -75 أوتاد حديدية – 10 باب حديد – 5 سماعة كبيرة – 112 عرق خشبى – 22 إزالة كشك بدون ترخيص – 220 طن رفع قمامة، وبلغ إجمالي المضبوطات 386 مخالفة، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط سلاح ناري – ضبط واحضار – 2 مخدرات – 2 سلاح ابيض – 2 دراجة بخارية – جناية – 6 مستأنف – 25 جزئي – 10 غرامات – 49 الإجمالي.

وجار الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.