مصر | بـ"عتلة حديدية".. حبس عامل خردة لسرقته 100 ألف جنيه بعابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"عتلة حديدية".. حبس عامل خردة لسرقته 100 ألف جنيه بعابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيابة عابدين الجزئية، قرارًا بحبس عامل خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقته 100 ألف جنيه من داخل شركة بعابدين.

وكما كلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

وتعود التفاصيل عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة عابدین بلاغا من صاحب شركة للاستیراد وتورید معدات النظافة باكتشافه كسر باب الشركة وكسر الخزینة الحدیدیة الخاصة بالشركة، وسرقة مبلغ مالي 100 ألف جنیه من داخلھا، ولم یتھم أحد.

وتوصلت التحریات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة، وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجھته اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام "عتلة حدیدیة"، وبإرشاده تم ضبط 800،98 جنیه من متحصلات الواقعة، والعتلة الحدیدیة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة، والعرض على النیابة العامة التى باشرت التحقیقات.