مصر | دفاع محافظ المنوفية السابق يطلب براءته من تهمة الكسب غير المشروع لهذه الأسباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفاع محافظ المنوفية السابق يطلب براءته من تهمة الكسب غير المشروع لهذه الأسباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، برئاسة المستشار علي الهواري، منذ قليل، نظر محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه.

وطلب المحامي أحمد حجاج دفاع المحافظ، براءة موكلة بناء على الآتي:

- عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في الجناية ،3931 جنايات الدقي

- انتفاء توافر النموذج القانوني لجريمة للكسب غير المشروع سواءا مخالفة نصوص العقابية او وجود زيادة طارئة في الثروة

- انتفاء الركن المعنوي والركن المادي لجريمة الكسب غير المشروع

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- بطلان التقرير الصادر من جهاز الكسب غير المشروع والكيدية والتلفيق وتزويره وتناقضة مع تقرير سابق لسنة 2007 لذات الجهة.

وطلب لجنة من خبراء من وزارة العدل لمطالعة الأوراق ووضع تقرير محايد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين اشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد

كان المتهم أحيل إلى الجنايات بعد ان انتهت التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع وتبين ان المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليوناً و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع آخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانى المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وكشفت التحقيقات أن المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه، فى حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، بجانب تورطه فى غسل الأموال باستثمارها فى شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.