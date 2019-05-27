مصر | تنفيذ 242 حكما قضائيا و تجار مخدرات في حملات أمنية بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ 242 حكما قضائيا و تجار مخدرات في حملات أمنية بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية والعميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، فى مجال ضبط قضايا إحراز الأسلحة النارية والذخائر عن ضبط (3) قضايا إحراز أسلحة نارية بها (5) قطع أسلحة نارية، 3 فرد خرطوش، 3 بندقية خرطوش، 4 طلقات نارية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (242) حكم قضائي بيانهم كالتالي (30 جناية منهم 3 مؤبد، 37 مستأنف، 123 جزئي، 43 غرامة، 9 مخالفة، مبالغ مالية 4490، وفي مجال إحراز الأسلحة البيضاء تم ضبط 5 قضايا إحراز سلاح ابيض بهم 5 قطعفى النوعيات الأخرى تم ضبط (3 هارب - 3 نوعيات خطرة -7 مسجل خطر، وفي مجال ضبط المواد المخدرة تم ضبط 8 قضايا (8 قضايا إتجار وأوزانها كالتالى – 800 جرام حشيش مخدر –290 قرص مخدر – 40 هيروين).

وجار الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.