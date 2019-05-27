مصر | ضبط 26 قضية جنائية في حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 26 قضية جنائية في حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 3 ثلاجة – 35 كرسي – 40 ترابيزة – 50 سيخ حديد – 4 أسطوانة غاز – 40 شيكارة اسمنت – 100 لوح خشب - – 10 استاند – 4 شمسية – عربة يد – 3 فرش خردوات – 5 تروللى – 5 ترابيزة – ونش – 2 برويطة – 5 كوريك رمل - وبلغ إجمالي المضبوطات 289 حالة اشغالات طريق، وفي مجال البحث الجنائي تم تنفيذ 2 حكم جزئي – وضبط خيال وجمال – 15 حالة اشتباه – 4 بائع متجول – 4 تسول - الإجمالي 26 قضية مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

