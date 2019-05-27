أخبار مصر | بالتعاون مع الهلال الأحمر.. انطلاق برنامج تدريبي مكثف لرفع قدرات فرق الشارع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتعاون مع الهلال الأحمر.. انطلاق برنامج تدريبي مكثف لرفع قدرات فرق الشارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الوحدة المركزية للبرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى، بوزارة التضامن الاجتماعي، وجمعية الهلال الأحمر المصري، اليوم، أولى الورش التدريبية لرفع قدرات العاملين بالوحدات المتنقلة التابعة للبرنامج سواء الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيين النشاط وإدارة الحالة في مجال الإسعافات الأولية، وذلك في إطار التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري؛ لتعزيز التعاون في برنامج حماية الاطفال بلامأوي والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

ويأتي ذلك ضمن جهود البرنامج لرفع كفاءة كافة العاملين بالوحدات المتنقلة للتعامل مع أي حالات حرجة في الشارع وعمل الإسعافات الأولية اللازمه لها سواء للأطفال أو الكبار بلا مأوى.

جدير بالذكر أن تلك الدورة تعتبر بداية من سلسة تدريبات مكثفة لجميع العاملين في الوحدات المنتقلة والبالغ عددها 17 في 14 محافظة وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، بني سويف، أسيوط، المنيا، وتستغرق مده الدورة التدريبية 3 أيام، على أن يتم توزيع الشهادات في اليوم الختامي.