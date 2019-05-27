أخبار مصر | مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا غرق سفينة بالكونغو الديمقراطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا غرق سفينة بالكونغو الديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 27 مايو الجاري، عن خالص تعازيها في ضحايا غرق سفينة بإحدى البحيرات الواقعة غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن وفاة ثلاثين شخصاً، وفقدان آخرين.

كما أعرب البيان عن بالغ التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدا على تضامُن مصر ووقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة في هذا الحادث الأليم.