أخبار مصر | ننشر طريقة الحصول على قرض "الحضانات" من بنك ناصر الاجتماعي

في إطار مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي لإتاحة خدمات تعلیمیة وتربویة موسعة وذات جودة عالیة للأطفال في المرحلة العمریة من شهر إلي 4 سنوات بما یسمح للطفل المصرى بالنمو العقلي والوجداني والاجتماعي والحركي واللغوي وللمرأة المصریة بالخروج لسوق العمل، اكد بنك ناصر الاجتماعي حرص الوزارة على تشجیع القطاع الخاص على تأسیس مشروعات صغیرة تساعد علي زيادة الدخل من خلال التوسع فى تمويل تطوير وتوفيق أوضاع حضانات للأطفال بقروض میسرة تتراوح قيمتها من 20 إلف إلي 500 ألف جنيه يتم سدادها علي 4 سنوات بدون فوائد .

وأشار إلي أن عمر المستفيد من التمويل يجب أن یتراوح من 21 سنة وحتى 60 سنة في نھایة مدة القرض وان يكون حاصل على مؤھل عالي مناسب.

وأضاف الدكتور شريف فاروق النائب الأول للبنك انه انطلاقا من حرص البنك على تقدیم الخدمات البنكیة بشكل متمیز عن طریق منتجات مبتكرة تم تقديم هذا النوع من التمويل مما يساهم في دعم وتمكین المرأة المصریة وحل مشكلة المرأة العاملة و حل مشكلة البطالة وتدعیم الاقتصاد الوطني والتنمیة المجتمعیة وتشجیع المشروعات الصغیرة والمتوسطة.

وأوضح فاروق أن الفئات المستهدفة من التمويل هم أصحاب الحضانات القائمة والمرخصة كذلك أصحاب الحضانات القائمة والغیر مرخصة والھدف الرئیسي ھنا ھو دعمھا لتوفیق أوضاعھا ومساعدتھا على الترخیص .

وعن كيفية الحصول علي التمويل أوضح فاروق انه في حاله أن الحضانة قائمة بالفعل ومرخصة يتم التوجه مباشرة البنك بالمستندات المطلوبة وهي:

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• صورة بطاقة الرقم القومي ساریة للعمیل

• إیصال مرافق حدیث لمحل إقامة العمیل ودار الحضانة

• دراسة جدوى استرشادية للمشروع

• عقد تملیك أو إیجار لمقر الحضانة یغطى مدة القرض

• تقدیم التراخیص اللازمة لإنشاء الحضانة أو تقدیم ما یثبت البدء في إجراءات استخراج الترخیص

أما في حالة الحضانات الغير مرخصة فيتم التوجه أولا إلي احد مديريات وزارة التضامن الاجتماعي حتي يتم إصدار التراخيص أولا ثم التوجه إلي البنك بما يثبت الموافقة علي التراخيص حتي يتم البدء فى إجراءات التمويل بالإضافة إلي المستندات السابقة.