أخبار مصر | حملة ليلية بالأزبكية وبولاق أبو العلا لرفع الإشغالات والباعة الجائلين‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة ليلية بالأزبكية وبولاق أبو العلا لرفع الإشغالات والباعة الجائلين‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على الحملة الليلية المشتركة التي قام بها حيي بولاق أبو العلا والأزبكية بالتنسيق مع شرطة المرافق، لإزالة الاشغالات ورفع الباعة الجائلين وإعادة الانضباط لمنطقة وسط المدينة، وخاصة ميادين رمسيس والاسعاف، مؤكدا على استمرار الحملات صباحاً ومساء وبدون مواعيد محددة وتنفيذ القانون بكل حزم ضد المخالفين والعمل على إخلاء الأرصفة تماماً للمشاة وبما يساهم في تحقيق سيولة مرورية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر مدير إدارة شرطة المرافق، على استمرار الحملات بكافة أحياء القاهرة لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة، مشيراً إلى أن الحملات التي قامت بها الادارة خلال الثلاثة أيام الماضية أسفرت عن رفع 1101 إزالة إدارية وتحرير 142 محضر إشغال طريق و38 محضر إدارة بدون ترخيص ، و17 محضر تلوث بيئة ، و20 محضر بائع متجول ، بالاضافة إلى رفع 5 فاترينة ستانلس و4 عربة فول .

وأضاف مدير ادارة شرطة المرافق أنه تم استكمال تنفيذ قرارات الازالة في بعض الاحياء، حيث تم إزالة التعديات الواقعة على أملاك السكة الحديد بحي المرج، والمتمثلة في ساحات انتظار للسيارات وأكشاك فاكهة وحلويات ، كما تم إزالة أعمال مخالفة بحي المعصرة عبارة عن بناء دور فوق الأرضي أعمدة وأسقف خرسانية بمساحة 500 متر2 بالقطعة رقم 48 تقسيم صندوق التأمين التعاوني للمواطنين بالخارج بكورنيش النيل.

كما تم استكمال إزالة التعديات الواقعة على حرم ترعة الطوارئ والمتمثلة في عشش من الخشب والصاج والطوب بأسقف خشبية و36 غرفة مسقوفة بعروق خشبية وجاري استكمال تنفيذ قرارات الازالة بتلك المنطقة.