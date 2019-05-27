أخبار مصر | "القوى العاملة": رفع إيقاف سفر سائق مصري بالسعودية بعد بلاغ "كيدي"‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": رفع إيقاف سفر سائق مصري بالسعودية بعد بلاغ "كيدي"‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في رفع إيقاف سفر سائق مصر ببلاغ "كيدي" من كفيله مدعيا أنه قام بأخذ نقود وأوراق من سيارته الخاصة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتهم وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة ، بحل مشكلة المواطن المصري "أ .ك .ع" والذي يعمل سائق خاص لدي كفيله الذي قام بتحرير محضر ضده مدعيا أنه قام بأخذ نقود وأوراق من سيارته الخاصة.

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وبالتواصل مع المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان، أفاد أنه قام علي الفور باستدعاء صاحب العمل للمكتب للتعرف علي حقيقة الاتهام ، حيث ذكر المواطن أمامه بأنه لم يأخذ أية أشياء وأن الادعاء كيدي بعد رفع السائق دعوي بمكتب العمل للمطالبة برواتبه المتأخرة.

وبعد عدة جلسات بالهيئة العمالية وتأكدها من صدق كلام السائق تم التصالح بين المواطن وصاحب العمل، وتنازل كلا الطرفين عن أي دعوي قضائية لدي جهة حكومية سواء مالية أو جنائية.

وتوجه السائق بالشكر والتقدير لوزارة القوي العاملة متمثلة في مكتب التمثيل العمالي علي رفع الايقاف والاستجابة لحل شكواه بمساندته في رفع البلاغ الكيدي ، فضلا عن توفير فرصة عمل مناسبة لدي كفيل آخر.