أخبار مصر | "الوزير" يتابع أعمال إنشاء وتنفيذ 3 محاور على النيل بـ"أسوان وقنا"

أجرى اليوم وزير النقل المهندس كامل الوزير، جولة تفقدية لمتابعة أعمال إنشاء و تنفيذ كلا من محوري كلابشة على النيل ومحور بديل خزان أسوان بمحافظة أسوان ومحور قوص على النيل بمحافظة قنا، وذلك بإجمالي تكلفة لهذه المشروعات تبلغ 4.3 مليار جنيه .

وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ وإنشاء عدد من محاور النيل بصعيد مصر، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ عدد (8) محاور على النيل هي (محور بديل خزان اسوان - -كلابشة- قوص – سمالوط – ديروط – عدلي منصور – دراو- – طما على النيل المرحلتين الثانية والثالثة) بتكلفة 11 مليار جنيه وذلك لتحقيق ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 50 كم لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.

حيث بدأت الجولة بتفقد الوزير يرافقه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وبحضور كلا من رئيسي الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري، مشروع إنشاء محور بديل لخزان أسوان حيث تابع وزير النقل أعمال الرفع المساحي وتحديد المسار.

ثم تابع الوزير أعمال تنفيذ محور كلابشة على النيل شمال محافظة أسوان حيث يبلغ طول المحور 23 كم وعرضه 21 مترًا، بواقع عدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 لكل اتجاه و تبلغ تكلفته الإجمالية مليار جنيه ويشتمل على 14 عمل صناعي (9 كباري – 5 نفق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

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حيث تفقد الوزير قطاعات المشروع والتقى بالعاملين والمهندسين وأكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للتنفيذ وأن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، وأن يتم كذلك تكثيف المعدات والعمل على مدار الساعة للانتهاء منه قبل31 / 12 / 2019 وكذلك موافاته بتقارير أسبوعية بما يتم إنجازه. مشيرا الى أن هذا المحور سيساهم في خلق محور عرضي جديد لربط طريق القاهرة / أسوان الصحراوي الغربى بطريق القاهرة / أسوان الزراعي الشرقي، وخلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة غرب وشرق النيل ، والمساهمة فى دعم التنمية السياحية بمحافظة أسوان.

ثم توجه وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ محور قوص على النيل بمحافظة قنا والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.3 مليار جنيه و يربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة - أسوان) الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة قوص محافظة قنا بطول 19 كم وعرض 21 متر بعدد 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.2 متر ورصيف للمشاة بعرض 2.5 م لكل اتجاه والذي يشمل على 27 عمل صنـاعي بواقع ( 14 كوبري – 13 نفق) تساهم في حل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف ومن المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذه قبل نهاية يونيو 2020 .

وأكدت الوزارة أن هذه المحور سيساهم في تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحرواى الغربى، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة وكذلك الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتى تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل الي غرب النيل والعكس.

كما تابع الوزير أعمال رفع كفاءة طريق أسوان / القاهرة الصحراوي الغربي بطول ٤٠ كم، حيث شدد على أن تتم الأعمال وفق قياسات الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني للمشروع.