أخبار مصر | القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 400 عامل‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 400 عامل‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، وإدارة الشركة الوطنية للصناعات الحديدية في إبرام اتفاقية عمل جماعية تقضي بصرف 30% على الراتب الشامل للعاملين الذين سيتم انتدابهم من الشركة بمدينة السادس من أكتوبر إلى مصنعها بالعين السخنة، ويستفيد من ذلك نحو 400 عامل.

ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلى العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهم والصالح العام.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم الاتفاق علي انتداب جميع العاملين من مصنع الشركة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر إلي مصنع الشركة بالعين السخنة نظرا لاحتياجات العمل وظروفه مع الحفا علي كامل حقوقهم التأمينية والتعاقدية طبقا لقانون العمل .

وقالت: إن الاتفاقية نصت علي صرف 30% علي الراتب الشامل للعاملين الذين سيتم انتدابهم بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية مساواة بالعاملين بالعين السخنة الذي تم انتدابهم سابقا، علي أن يتم الصرف فور تنفيذ عملية الانتداب لمصنعها بالعين السخنة .

وكما نصت الاتفاقية علي أن يحتفظ العاملين الذين سيتم انتدابهم إلي فرع العين السخنة بجميع حققهم التأمينية والتعاقدية بما في ذلك العقود السنوية وذلك حتي في حالة الغلق وتغيير النشاط.

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وألزمت الاتفاقية الشركة بعدم نقل التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي من الشركة الوطنية للصناعات الحديدية بأكتوبر ، وأن يظل التعامل فيما يخص التأمينات والتأمين الصحي بأكتوبر بالمقر الرئيسي للشركة.

كما ألزمت الاتفاقية الشركة بتوفير المواصلات بنفس المحطات الحالية ، مع الالتزام بتوفير المواصلات للعاملين الذين يبتعد مسكنهم عن خطوط السير الرئيسية ، والذي يتطلب حضورهم بأماكن لا يوجد بها مواصلات ولا يستطيعون الوصول في الموعد المحدد، فضلا عن تفير سكن ملائم بفرع الشركة بالعين السخنة لبعض العاملين في بعض خطوط السير ذات الظروف الخاصة لوجود استحالة ذهابهم وإيابهم يوميا.

وألزمت الاتفاقية الشركة بزيادة سيارة الإسعاف مع وجود سيارة للطوارئ لمدة 24 ساعة، والاحتفاظ بالوظائف الحالية التي يعمل بها العاملين الآن وذلك كحد أدني، وبقاء بعض العاملين غير القادرين علي تنفيذ الانتداب " الحالات الخاصة الصعبة" بنفس المهن الحالية كحد أدني بمقر الشركة بمدينة 6 أكتوبر مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم.

وأكدت الاتفاقية ضرورة أن يكون الانتداب في نطاق لا يتعدى القاهرة الكبرى للذين تحول ظروفهم دون الانتقال إلي مصنع العين السخنة مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم، بما لايضر بأي عامل مراعاة لسكنه وحالته الصحية وظروف العمل واحتياجاته وقانون العمل مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم.

ووقع الاتفاق عن الشركة محمد مهران، وعن النقابة العامة عبد الرحمن عبد الغني إبراهيم أمين عام النقابة، وعن ممثلي العاملين كل من :أحمد محمد عبد الحميد ، وجرجس عدلي عبد الملاك، وسيد فتحي إبراهيم، وأحمد السيد أحمد ، ومحمد محمود إبراهيم.