أخبار مصر | "الصيادلة" تخاطب "الهجرة" وسفارة السعودية لحل أزمة العاملين بـ"تداوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة" تخاطب "الهجرة" وسفارة السعودية لحل أزمة العاملين بـ"تداوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور كريم بدر عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، إن النقابة أرسلت عددا من الخطابات للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة، والسفير أسامة نقلى سفير الممكلة العربية السعودية بالقاهرة، والسفير ناصر حمدي سفير مصر بالسعودية حول أزمة الصيادلة المصريين العاملين بشركة تداوي السعودية؛ وذلك لسرعة حل الأزمة.

وأشار إلى أن النقابة تلقت الاستغاثات بشأن الصيادلة المصريين العاملين بشركة تداوي السعودية، وذلك لعدم الحصول على رواتبهم عن عدة شهور مما يعرضهم وأسرهم للحاجة والضيق، فضلا عن غموض مستقبلهم وعملهم.

وأضاف "بدر" أن النقابة لن تتخلى عن رعاية أبنائها الصيادلة العاملين بالخارج، وأن النقابة لن تتوانى عن تقديم يد العون لأبنائها في أي مكان.