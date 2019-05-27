انت الان تتابع طلاب أولى ثانوي: السيستم شغال.. والفلسفة سهلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طلاب الثانوية

واصل طلاب الصف الأول الثانوي العام، الامتحانات الإلكترونية لنهاية العام، اليوم الاثنين، بأداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق على أجهزة التابلت دون حدوث مشكلة في منصة الامتحانات. وأكد الطلاب، عقب خروجهم من اللجان الامتحانية، أن الامتحان تضمن 15 سؤالا ما بين مقالية واختيار من متعدد، مشيرين إلى أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب العادي، وتقيس الفهم كما جاءت مباشرة وواضحة دون غموض. ولفت الطلاب إلى أنهم استعانوا بالكتاب المفتوح في الإجابة عن بعض جزئيات الأسئلة.

واشتكى بعض الطلاب من صعوبة حفظ إجاباتهم وإرسالها من خلال منصة الامتحانات عقب الانتهاء من إجاباتهم على الأسئلة، وقالوا إن التابلت يوقف فجأة عملية الإرسال عقب الانتهاء من الإجابة. وأمس الأحد، أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات، في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك في

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