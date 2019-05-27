شكرا لقرائتكم خبر عن هجمات الجراد تصل منطقة العوينات بالوادي الجديد.. والمحافظة تعلن الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت منطقة شرق العوينات بالوادى الجديد، لهجوم جديد من الجراد الصحراوى الذي انتشر في المنطقة خلال ساعات وتم رصده في 13 منطقة جنوب واحة باريس وفى منطقة شرق العوينات جنوب مركز الداخلة، قادمًا من منطقة ابوسمبل في أسوان.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية في المحافظة حالة الطوارئ، وتم التنسيق مع الشركات الإستثمارية الزراعية وقواعد الجراد بالمحافظة التابعة لوزارة الزراعة، لمنع التعرض للخسائر وتلف الزراعات الصيفية، وأشجار الفاكهة، وطرح النخيل، في ظل وجود 19 شركة استثمارية بالمنطقة تزرع آلاف الأفدنة.

Advertisements

وقالت مصادر بالمحافظة، إن قواعد مكافحة الجراد رصدت ظهوره في 13 موقع جنوب مركز باريس، شملت قرى درب الأربعين والثمانين، ومساحات من الأراضى الزراعية بزمام مركز باريس الذي يقع في الجزء الجنوبى من المحافظة، وأشارت إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى في كل قواعد الجراد بمناطق الخارجة، وموط وقرية غرب الموهوب، ومركز الفرافرة، ومنطقة أبومنقار، ومركز باريس، وأخرى بشرق العوينات، علاوة على توفير وسائل الإتصال الحديثة لللجان المتواجدة بشكل دائم لرصد اسراب الجراد وتحركاته وكثافتة.

ونجحت قاعدة الجراد بالمحافظة في توفير جميع إحتياجات المقاومة من المبيدات اللازمة وكميات الوقود، ومواتير الرش ذات القدرة العالية اللازمة لفرق المقاومة للقضاء بشكل نهائى على الجراد، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة وإتخاذ الإجراءات الإحترازية القائمة بشكل فعلى على مستوى المحافظة؛ والتواصل مع قواعد الجراد في مناطق العلاقى وجرف حسين، ووادى عبادى، والبرامية، وأبرق وحماطة ومرسى علم، والشيخ الشاذلى، وأبورماد وشلاتين لضمان السيطرة الكاملة.

وأكد مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة في المحافظة، أن القطاع الزراعى بالتنسيق مع قواعد الجراد يتابع أعمال المكافحة واللجان التي تم تشكيلها بمركز باريس ومنطقة شرق العوينات، بمشاركة مديرى الإدارات الزراعية، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بالوزارة، لضمان إعداد تقرير شامل حول الجراد الذي تم رصده ويعد بكثافة منخفضة إلى الآن.