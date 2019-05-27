شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع محافظ المنوفية السابق يلتمس براءته في «الرشوة»: «لعدم جواز نظر الدعوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظرت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، محاكمة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية الأسبق، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه.

استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الذي التمس براءته، بناءً على عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم ،3931 جنايات الدقي، كما دفع بانتفاء توافر النموذج القانوني لجريمة الكسب غير المشروع سواءً مخالفة نصوص العقابية أو وجود زيادة طارئة في الثروة، إضافة إلى دفعه بانتفاء الركن المعنوي والركن المادي لجريمة الكسب غير المشروع.

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كما دفع الدفاع ببطلان التقرير الصادر من جهاز الكسب غير المشروع والكيدية والتلفيق وتزويره وتناقضه مع تقرير سابق لسنة 2007 لذات الجهة وطلب ندب لجنة من خبراء من وزارة العدل لمطالعة الاوراق ووضع تقرير محايد.

كانت النيابة أحالت محافظ المنوفية السابق لمحكمة الجنايات بعد أن انتهت التحقيقات، التي أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع، وتبين أن المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليوناً و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مباني المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وكشفت التحقيقات أن المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه، في حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، بجانب تورطه في غسل الأموال باستثمارها في شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.