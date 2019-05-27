شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 44 متهمًا في «ولاية سيناء» للغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة حمادة السيد، مدافع نادي أسوان، و43 آخرين، في اتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، في القضية المعروفة بـ«ولاية سيناء» للغد الثلاثاء، لاستكمال فض أحراز القضية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى، ومحمد الجمل، وجمال أحمد.