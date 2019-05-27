شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا غرق سفينة بإحدى بحيرات الكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعربت مصر افي بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم عن خالص تعازيها في ضحايا غرق سفينة بإحدى البحيرات الواقعة غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن وفاة ثلاثين شخصاً، وفقدان أخرين.
كما أعرب البيان عن بالغ التعازي والمواساة لأسر الضحايا. وأكد البيان على تضامُن مصر ووقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة في هذا الحادث الأليم.
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