شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات أولى ثانوي والثانوية الأزهرية والدبلومات بلا شكاوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب طلاب الثانوية الأزهرية والصف الأول الثانوي والدبلومات الفنية، عن ارتياحهم لسهولة امتحان نهاية العام، الاثنين، ولم تسجل غرف العمليات أي شكاوى من صعوبة الأسئلة، فيما توفى مراقب داخل إحدى لجان مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية في بورسعيد.

وأدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية امتحان مادة «القرآن الكريم»، الاثنين، بنظام «البوكليت»، حيث جاءت أسئلة الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ولم ترد أية شكاوى للأزهر من صعوبة أسئلة الامتحان.

وقامت فرق المتابعة التي شكلها قطاع المعاهد الأزهرية بالمرور على لجان الامتحانات في القاهرة والمحافظات لمواجهة أي مشكلات تواجه الطلاب في الحال.

ومن المقرر أن يؤدى طلاب القسم الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية، غدا الثلاثاء، امتحان مادة «النحو».

وعلى صعيد امتحانات الصف الأول الثانوي، ففي الإسكندرية، قال مصطفى العجمي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم إجراء الامتحانات إلكترونيًا في 94 مدرسة فيما أدى طلاب 15 مدرسة الامتحان ورقياً لتعذر الدخول على «السيستم»، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية في مقر المديرية والغرف الفرعية لم تتلق أي شكاوى بصعوبة الامتحان.

وفي البحيرة، أكد عدد من طلاب الصف الأول الثانوي سهولة نماذج امتحانات مادة الفلسفة والمنطق الالكترونية والورقية، وأشار محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى ارتفاع نسبة الدخول على «السيستم» إلى 88.3% وكانت في الامتحان السابق 87.1% من إجمالي عدد الطلاب المستهدفين لأداء الامتحان الكترونيًا والبالغ عددهم 24413 طالبًا وطالبة، في 100 مدرسة.

وفي الشرقية، تابع رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لجان الإمتحان من خلال غرفة العمليات بالمديرية، وأكد أن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى خاصة بالامتحانات وأن الطلاب أدوا الامتحانات دون مشاكل.

Advertisements

وفي المنيا، قال محمد محمود عزب، مدير مديرية التربية والتعليم، إن الطلاب أدوا امتحان مادة الفلسفة والمنطق، بجهاز التابلت داخل 108 مدارس بعد دخول 3 مدارس الخدمة، و16 ورقيًا داخل مدرسة معطلة الكترونيا منذ بداية الامتحانات، ضمن 124 مدرسة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى عدم تلقي شكاوي من الطلاب من صعوبة الامتحان أو عطل «السيستم».

وفي بني سويف، أعلنت غرفة عمليات متابعة إمتحانات الصف الأول الثانوي، بمديرية التربية والتعليم أداء طلاب وطالبات 75 مدرسة إمتحان مادة الفلسفة، بالإدارات التعليمية، منهم 65 مدرسة على أجهزة التابلت و10 مدارس أدى طلابها وطالباتها الإمتحان ورقيًا.

وأكد مصدر بإدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية، أن إمتحان مادة الفلسفة شهد إنتظامًا لدخول طلاب وطالبات 65 مدرسة على أجهزة التابلت، فيما استمرت مشكلة 10 مدارس في الدخول على منصة الإمتحانات، لوجود مشاكل في البيئة التكنولوجية لتلك المدارس ويتم العمل على حلها بالتنسيق مع الوزارة.

وأكد المصدر، أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى من الطلاب من صعوبة الامتحان.

وفي الوادي الجديد، قال الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن 1608 طلاب وطالبات أدوا الامتحان إلكترونيا في 23 مدرسة بنسبة 91%، فيما أدى 158 طالب وطالبة الإمتحان ورقيا في 4 مدارس بنسبة 9%.

من ناحية اُخرى، توفى السيد محمد أمين عيد، من إدارة ههيا- الشرقية المنتدب إلى لجنة امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة بورسعيد الميكانيكية، إثر إصابته بنوبة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء تواجده في اللجنة، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى المبرة، وأثناء تلقيه العلاج لفظ أنفاسه الأخيرة، وقام زملاء الفقيد بإنهاء الإجراءات القانونية ونقل الجثمان بسيارة إسعاف إلى محل إقامة المتوفى بمحافظة الشرقية وتسليمه إلى أسرته لدفنه.

وقال عادل عبدالوارث، مدير عام التعليم الفني في الإسكندرية، إن 23062 طالبا وطالبة واصلوا أداء امتحانات الدبلومات الفنية بتخصصاتها الستة بواقع 11816 للتعليم الصناعي، و1452 للتعليم الزراعي، و9794 للتعليم التجاري والفندقي أمام 69 لجنة على مستوى المحافظة.

وأضاف «عبدالوارث»، لـ«المصرى اليوم» أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى سواء من صعوبة الامتحان في جميع التخصصات التي تجرى فيها الامتحانات أو الخروج عن الاطار العام لمنظومة الامتحانات.