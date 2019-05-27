شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع متهم بـ«ولاية سيناء» يطلب تأجيل فض الأحراز لبشاعة المشاهد.. والقاضي: «ما تبصش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة حمادة السيد، مدافع نادي أسوان، و43 آخرين في اتهامهم بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي، في القضية المعروفة بـ«ولاية سيناء» باستكمال فض أحراز القضية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى، ومحمد الجمل، وجمال أحمد.

وفضت المحكمة أحراز القضية، وكانت عبارة عن فلاشة تم عرضها من خلال الفني المختص على شاشات العرض داخل القاعة بعد حلف اليمين، وتبين أن المقطع الأول عبارة عن قيام أشخاص بإطلاق النيران على عدد من الأشخاص، وصورة لكارنيه مدون عليه الجمهورية السورية، ومقطع آخر لأشخاص يهتفون حول جثث عدد من الضحايا المقتولين، ويقولون لهم «هذا مصيركم يا كلاب».

وعرضت المحكمة المقطع الثاني، وكان عبارة عن صورة لشخص يخفي وجهه وخلفه علم أسود خاص بـ«داعش»، وهو يقول كلمات منها «الحمد لله والعزة للمؤمنين»، وصورة أخرى لعدد من الأشخاص وخلفهم آخرون يمسكون بالمسدسات، وأطلقوا النيران على رؤوسهم، ثم وضعوا في حفرة كانت مجهزة تشبه المقبرة.

ومقطع فيديو ظهر فيه تبادل إطلاق نار بين أشخاص يرتدون زيا عسكريا وآخرون يرتدون زيا مدنيا ويحملون علمًا خاص بـ«داعش» ونتج عنه عدد من الضحايا.

واستكملت المحكمة عرض محتوى الفلاشة، وكان مقطع فيديو آخر يحمل عبارة «القصاص من الجواسيس الأنجاس»، ويظهر في المقطع صورة لشخص يوجه نصائح -حسب قوله- للجواسيس، وينصح بالانضمام إلى دولة «داعش»، ثم ظهرت صورة لشخص مرتدي بدلة حمراء اللون ومعلق على جوانب خشبية، وتم إطلاق النار عليه وقتله، بالإضافة إلى مقطع فيديو ظهر فيه شخص يتحدث بلغة غير عربية ويسأل آخر لم تظهر صورته، وعلى يمين المتحدث علم «داعش» الأسود، ثم ظهرت صورة لشخص ملتحي يقف بجانبه فتاة صغيرة لم تتجاوز الخامسة عشر، ممسكة بـ«خنجر»، ويجلس أمامهم شخص على ركبتيه ثم قامت الصبية بذبحه بسكين حتى انفصلت رقبته.

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وعرضت المحكمة مقطع آخر يحمل اسم «حرب الصليب»، يضم صور لشخصيات سياسية وصور لعدد كبير من الأشخاص يرتدون زي أحمر، وهم يجلسون على الأرض، وخلف كل واحد منهم شخص آخر ملثم ويحمل سلاحًا، وقام بقتلهم.

وأثناء عرض الفيديوهات طلب أحد دفاع المتهمين إرجاء فض الأحراز لوجود حالة وفاة، وقال للقاضي المشاهد الخاصة بالذبح والإعدام بشعة ولا يتحملها أحد، فمزح معه القاضي، وقال له «ماتبصش».

وتابعت المحكمة فض الاحراز، وعرضت مقطع آخر يظهر فيه شخص ملثم بجواره سلاح ناري وبجانبه علم داعش، ويدعى «أبو مصعب المهاجر»، يوجه رسالة إلى المجاهدين عامة، إضافة إلى مقطع فيديو لشخص آخر يتحدث بلهجة غير عربية وأمامه شخص مكتوف اليدين، قام بذبحه وأطلق النار عليه، وألقاه من أعلى جبل، ومقطع فيديو يحمل عنوان «تصفية القضاة» ظهرت في الصورة سيارة ميكروباص يلاحقها سيارة أخرى يظهر منها شخص يحمل سلاح في يده ثم أطلق نيران على تلك السيارة ومن بداخلها.

ومقطع آخر بعنوان «تخريج دفعة جديدة من معسكر الشيخ أبوعمر البغدادي» يظهر فيها صور لأشخاص يرتدون زي مختلف ويحملون أسلحة في يديهم ويقف أمامهم شخص يلقنهم دروسًا، ويبدو أنه معسكر للتدريب.

وعرضت المحكمة مقطع فيديو ظهر فيه عدد من الأشخاص مكتوفي اليدين وذبحهم وإطلاق النيران عليهم من قبل أشخاص مسلحين ثم شويهم على النيران كالذبيحة.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأن في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر، تولى المتهمون من الأول حتى السابع قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد، وأسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض التي تدعو إليها على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمون الأول والثالث والثامن والتاسع ومن الثالث عشر حتى السادس عشر والثامن والعشرين ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين والثالث والأربعون والأخير ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بـأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الأول والثالث والأربعون والأخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحا ناريا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم السابع والثلاثون «طائرة بدون طيار» مزودة بآلة تصوير نقلها إلى داخل البلاد وتلقها المتهم الخامس والثلاثون وحازها بمسكنه ثم نقلها، والمتهم التاسع والثلاثون إلى المتهم السادس والثلاثين فحازها بمسكنه، ثم نقلها إلى المتهم الثالث فأمد بها الجماعة الإرهابية، وجمع المتهمون من الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن والعشرون، والخامس والثلاثون، والسادس والثلاثون، والثامن والثلاثون، معلومات أمدوا بها الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية، ووفر المتهم الأول مواد تستخدم في تصنيع المفرقعات أمد بها الجماعة، بينما وفر المتهم الخامس والثلاثون ملاذا آمنا للمتهم السابع والثلاثين على النحو المبين بالتحقيقات