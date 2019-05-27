شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تختتم منافسات «الدورة الرمضانية» لطلاب المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت منافسات الدورة الرمضانية للألعاب الرياضية الجماعية لطلاب المرحلة الإعدادية تحت شعار «ممارسة من أجل الصحة»، مساء الأحد، والتي ينظمها الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبالتعاون مع الإدارة العامة للتربية الرياضية، والتى أقيمت بمركز الفتيات بالعجوزة في الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري.

أقيمت الدورة الرمضانية برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وفي إطار اهتمام الوزارتين بتفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس، وتحت إشراف الدكتورة إيمان حسن نائب رئيس الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة التربوية، والدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية، ومحي بدير ممثل وزارة الشباب والرياضة ومحمد سعد وعمرو الكوراني أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

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وشارك في الدورة 16 فريقاً للمرحلة الإعدادية (بنين/ بنات) من 9 محافظات وهي: «القاهرة، والجيزة، والإسماعيلية، والسويس، والمنيا، والدقهلية، والقليوبية، والشرقية، ودمياط» في ألعاب «كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة القدم، وكرة اليد».

وأسفرت نتائج الدورة بالنسبة (لكرة السلة بنات) بفوز محافظة الجيزة بالمركز الأول، ومحافظة السويس بالمركز الثانى، ومحافظة دمياط بالمركز الثالث، كما جاءت نتائج (كرة الطائرة بنات) بحصول محافظة دمياط على المركز الأول، ومحافظة الإسماعيلية بالمركز الثانى، ومحافظة الشرقية بالمركز الثالث.

وجاءت نتائج (كرة اليد البنين) بحصول محافظة الدقهلية على المركز الأول، ومحافظة القاهرة بالمركز الثاني، ومحافظة الجيزة بالمركز الثالث، كما جاءت نتائج (كرة القدم البنين) بحصول محافظة القاهرة على المركز الأول، ومحافظة القليوبية بالمركز الثاني، ومحافظة الجيزة بالمركز الثالث، وفي نهاية الحفل تم توزيع الجوائز على المتسابقين الفائزين.