شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع أعمال إنشاء وتنفيذ 3 محاور على النيل بأسوان وقنا بتكلفة 4.3 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة أعمال إنشاء وتنفيذ كل من محوري كلابشة على النيل ومحور بديل خزان اسوان بمحافظة أسوان ومحور قوص على النيل بمحافظة قنا وذلك بإجمالي تكلفة لهذه المشروعات تبلغ 4.3 مليار جنيه.

وتقوم وزارة النقل بتنفيذ 8 محاور على النيل وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ وإنشاء عدد من محاور النيل بصعيد مصر.

وتشمل المحاور: محور بديل خزان اسوان- -كلابشة- قوص – سمالوط – ديروط – عدلي منصور – دراو- – طما على النيل المرحلتين الثانية والثالثة) بتكلفة 11 مليار جنيه وذلك لتحقيق ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 50 كم لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.

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بدأت الجولة بتفقد وزير النقل يرافقه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان،وبحضور كلا من رئيسي الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري، مشروع انشاء محور بديل لخزان أسوان حيث تابع وزير النقل اعمال الرفع المساحي وتحديد المسار مؤكدا على ضرورة أن تتم تلك الأعمال بالتزامن مع اعمال التصميميات والجسات مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسة بالانتهاء من هذا المشروع الهام خلال عامين، لافتا إلى ان هذا المحور يبلغ تكلفته الاجمالية 2 مليار جنيه وسيرتبط مع طريق اسوان القاهرة الغربي الجاري تطويره والذي سيكون جزء من محور اسكندرية /كيب تاون وان المحور يبلغ طوله 4.5كم وعرضه 30 متر بواقع 3حارة في كل اتجاه وان جزء المحور الذي سيعلو النيل يبلغ طوله 320م وسيكون كوبري ملجم.

ثم تابع الفريق مهندس كامل الوزير أعمال تنفيذ محور كلابشة على النيل شمال محافظة أسوان حيث يبلغ طول المحور 23 كم وعرضه 21 مترًا، بواقع عدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 لكل اتجاه وتبلغ تكلفته الإجمالية مليار جنيه ويشتمل على 14 عمل صناعي (9 كباري – 5 نفق ) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف حيث تفقد الوزير قطاعات المشروع والتقى بالعاملين والمهندسيين وأكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للتنفيذ وأن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، وأن يتم كذلك تكثيف المعدات والعمل على مدار الساعة للانتهاء منه قبل31 / 12 / 2019 وكذلك موافاته بتقارير أسبوعية بما يتم إنجازه. مشيرا إلى أن هذا المحور سيساهم في خلق محور عرضى جديد لربط طريق القاهرة / اسوان الصحراوى الغربى بطريق القاهرة / أسوان الزراعى الشرقى، وخلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة غرب وشرق النيل، والمساهمة في دعم التنمية السياحية بمحافظة اسوان.

ثم توجه وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ محور قوص على النيل بمحافظة قنا والذي تبلغ تكلفته الاجمالية 1.3 مليار جنيه ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق ( القاهرة- اسوان ) الصحراوي الغربي عابرا نهرالنيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة قوص محافظة قنا بطول 19 كم وعرض 21 متر بعدد 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.2 متر ورصيف للمشاه بعرض 2.5 م لكل إتجاه والذي يشمل على 27 عمل صنـاعي بواقع ( 14 كوبرى – 13 نفق ) تساهم في حل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف ومن المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذه قبل نهاية يونيو 2020.

وأكد وزير النقل أن هذه المحور سيساهم في تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحرواى الغربى، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والاماكن الأثرية بالمنطقة وكذلك الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتى تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.

كما تابع الوزير اعمال رفع كفاة طريق اسوان / القاهرة الصحراوي الغربي بطول ٤٠ كم حيث شدد على ان تتم الأعمال وفق قياسات الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني للمشروع.