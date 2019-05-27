شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستعرض معدلات تنفيذ خطة طلاء المباني باللون الموحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، معدلات تنفيذ خطة طلاء واجهات المباني والنوافذ، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإستعادة الوجه المضيء والحضاري لمحافظات الجمهورية.

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جاء ذلك خلال ترأسه الإثنين لاجتماع المجلس التنفيذي، بحضور كل من اللواء الدكتور حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز، والمدن، والأحياء، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وقد ناقش المحافظ الخطوات التنفيذية التي قام بها رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لتنفيذ خطة الطلاء، بعد أن تم تحديد العقارات التي سيتم طلائها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالديوان العام، وتماشياً مع خطة المحافظة نحو تطوير وتجميل الشوارع والميادين، ورفع كفاءة ورصف الطرق، وأعمال التشجير، ودهان البلدورات، وإحلال الأعمدة الكهربائية الجديدة محل المتهالكة، وإزالة صناديق القمامة من منتصف الطرق ووضعها على جانبي الطريق، ورفع اللافتات واللوحات غير المرخصة من على العمارات والشوارع والميادين.

وشدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة تنفيذ أعمال طلاء واجهات المباني والنوافذ، ووضع جدول زمني محدد للانتهاء منها، تفعيلاً للقرار الصادر بإلزام أصحاب العقارات والوحدات السكنية الكائنة بجميع الوحدات المحلية بالمدن والقرى، بطلاء واجهات المبانى باللون «البيج الفاتح»، والنوافذ الخارجية باللون الأخضر، وذلك حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطلاء الواجهات الخارجية للعقارات.