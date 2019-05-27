شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يرأس اجتماع لجنة المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة تسيير المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم اجتماعها السابع عشر، الإثنين، في إطار تفعيل المبادرة المصرية اليابانية للتعليم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور السفير ماساكى نوكى السفير الياباني بالقاهرة، بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، رحب الوزير بالسفير الياباني الذي يحضر اجتماع اللجنة للمرة الأولى بعد توليه مهام منصبه، مشيرًا إلى زيارته لليابان أكتوبر الماضي، والتي شملت زيارة عدد من الجامعات اليابانية، منها جامعة هيروشيما، فضلا عن إبرام اتفاقيات علمية وبحثية مع اليابان.

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وأكد عبدالغفار على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليابان، خاصًة في مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مشيدًا بتجربة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E.Just، وأنها تأتي امتدادًا لأواصر الصداقة بين مصر واليابان، مشددًا على أهمية العمل خلال هذه الفترة للانتهاء من تجهيز المرحلة الثانية للمبنى الجديد للجامعة ببرج العرب، والذى من المقرر افتتاحه عام 2020، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بمتابعة آخر التطورات في هذا المشروع.

وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في البرامج المتعددة بالمبادرة المصرية اليابانية للتعليم، حيث تقدم 61 باحثًا للحصول على منح الدكتوراه في اليابان، وتم اختيار 25 منهم، كما تقدم 8 طلاب للدراسة لمدة عام باليابان، وتم اختيارهم جميعا، وفيما يخص بعثات الإشراف المشترك، فقد تقدم 39 باحثًا وتم اختيار 25 منهم، وتقدم عدد 59 أستاذا للحصول على مهمات علمية لما بعد الدكتوراه، وتم قبول عدد 34 منهم، بالإضافة إلى برنامج التدريب لمدة شهر، حيث تقدم عدد 1641 وجار عملية الاختيار بينهم.

شارك في الاجتماع عن الجانب المصري كل من د.كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ود.هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، وعدد من ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة، والاستثمار والتعاون الدولي.

وعن الجانب الياباني تاكاهيتو ميسومي المستشار الاقتصادي بسفارة اليابان، ويوشيفومي أومورا الممثل الرئيسي لمكتب الجايكا بمصر، ودينا كرم مسئولة برامج مكتب الجايكا بمصر، وتوكوجي كوياما مسؤول الاتصال بمجلس رجال الأعمال المصري الياباني، وممثلي التجارة الخارجية اليابانية بمصر.