شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. أكاديمية البحث العلمي تطلق مسابقة لـ«تصميم أفضل شعار» لبرامجها‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن مسابقة غير تقليدية ولأول مرة لاختيار «تصميم أفضل شعار» لمجموعة من برامجها، حيث تُقدم الأكاديمية مجموعة من البرامج التي تهدف إلى احتضان ودعم المبتكرين من كافة اطياف المجتمع من طلاب الجامعات وأفراد المجتمع المحلى والشركات التكنولوجية الناشئة؛ إضافة إلى إنشاء مكتب متكامل للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمخترعين وهو مكتب براءات الاختراع المصري، كما تُطلق أكاديمية الوايبو بهدف رفع الوعى بمجال الملكية الفكرية.

وقالت الاكاديمية في بيان، الإثنين، إنه على كل من لديه القدرة على الإبداع ويريد أن يسارع بالاشتراك في هذه المسابقة من طلاب الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، وافراد المجتمع المحلى، والشركات الناشئة لتصميم افضل شعار بما يتناغم مع هدف البرنامج؛ ليتم اختيار أفضل خمس شعارات بموجب شعار واحد لكل من: مشروعات التخرج، برنامج القاهرة تبتكر، طبق فكرتك، مكتب براءات الاختراع المصري، أكاديمية الوايبو.

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واشترطت الأكاديمية أن يكون العمل من الابداع الشخصى، وأصلى وغير مقلد، وان يتسم بالابتكارية ويحوى فكر جديد، وأن تكون التصميمات ذات طابع ترويجى، يجب أن تكون الشعارات المقدمة مختلفة عن الشعارات الحالية بطريقة تبرز دور كل منهما وتناسب طبيعتها، وأن يقوم صاحب العمل بالتنازل عنه للأكاديمية حتى تتمكن من استخدامه على جميع أوراقها الرسمية والمواقع الإلكترونية وكافة وسائل الاعلام، على أن يتم ذكر بيانات اصحاب الأعمال الفائزة على الموقع الرسمي للأكاديمية، حفاظاً على حقوقهم الأدبية.

وأشارت الأكاديمية إلى أنه ولزيادة الوعي لدي المبتكرين للمشاركة والاطلاع على أهداف ورسالة الأكاديمية ونشر الوعي بمراحل المسابقة يمكن الدخول على الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg، للتسجيل وملء استمارة التقدم اعتباراً من اليوم وحتي موعد اقصاه 27 يونيو 2019، موضحة إنه لن يتم قبول أي طلبات بعد هذا الموعد.

وأوضحت الاكاديمية أنه سيتم إجراء عملية التصنيف الأولي طبقًا للبرنامج المقدم له الشعار تمهيدًا لإجراء عملية التقييم لها، حيث سيتم تقييم الأعمال المقدمة من قبل لجنة علمية متخصصة لتحديد الشعارات المتميزة التي تم قبولها تمهيداً لعرضها على رئيس الأكاديمية ثم تصل للمرحلة النهائية من إعلان النتائج وتوزيع الجوائز وسيحظى الفائز الأول عن كل شعار على جائزة مالية مقدمة من أكاديمية البحث العلمي قدرها 20 ألف جنيه.