شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: قروض ميسرة تصل لـ500 ألف جنيه لتطوير وتوفيق أوضاع حضانات للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، على حرص الوزارة على تشجیع القطاع الخاص على تأسیس مشروعات صغیرة تساعد على زيادة الدخل من خلال التوسع في تمويل تطوير وتوفيق أوضاع حضانات للأطفال بقروض میسرة تتراوح قيمتها من 20 ألف إلى 500 ألف جنيه يتم سدادها على 4 سنوات بدون فوائد.

جاء ذلك في إطار مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي لإتاحة خدمات تعلیمیة وتربویة موسعة وذات جودة عالیة للأطفال في المرحلة العمریة من شهر إلى 4 سنوات بما یسمح للطفل المصري بالنمو العقلي والوجداني والاجتماعي والحركي واللغوي وللمرأة المصریة بالخروج لسوق العمل.

وأشارت «والي» إلى أن عُمر المستفيد من التمويل يجب أن یتراوح من 21 سنة وحتى 60 سنة في نھایة مدة القرض، وأن يكون حاصلا على مؤھل عالي مناسب.

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وقال الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لبنك ناصر الاجتماعي، إنه انطلاقا من حرص البنك على تقدیم الخدمات البنكیة بشكل متمیز عن طریق منتجات مبتكرة تم تقديم هذا النوع من التمويل مما يساهم في دعم وتمكین المرأة المصریة وحل مشكلة المرأة العاملة وحل مشكلة البطالة وتدعیم الاقتصاد الوطني والتنمیة المجتمعیة وتشجیع المشروعات الصغیرة والمتوسطة.

وأوضح «فاروق» أن الفئات المستهدفة من التمويل هم أصحاب الحضانات القائمة والمرخصة كذلك أصحاب الحضانات القائمة والغیر مرخصة والھدف الرئیسي ھنا ھو دعمھا لتوفیق أوضاعھا ومساعدتھا على الترخیص.

وعن كيفية الحصول على التمويل، أوضح «فاروق» أنه في حالة أن الحضانة قائمة بالفعل ومرخصة يتم التوجه مباشرة البنك بالمستندات المطلوبة وهي صورة بطاقة الرقم القومي ساریة للعمیل، وإیصال مرافق حدیث لمحل إقامة العمیل ودار الحضانة، ودراسة جدوى استرشادیة للمشروع، وعقد تملیك أو إیجار لمقر الحضانة یغطي مدة القرض، وتقدیم التراخیص اللازمة لإنشاء الحضانة أو تقدیم ما یثبت البدء في إجراءات استخراج الترخیص.

وتابع: أما في حالة الحضانات الغير المرخصة فيتم التوجه أولا إلى أحد مديريات وزارة التضامن الاجتماعي حتى يتم إصدار التراخيص أولا ثم التوجه إلى البنك بما يثبت الموافقة على التراخيص حتى يتم البدء في إجراءات التمويل، بالإضافة إلى المستندات السابقة.