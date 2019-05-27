شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الاسكندرية» تحذر المتقاعسين في متابعة الاعتكافات وتحظر جمع التبرعات «تحت أى مسمى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، اجتماعًا لمفتشي الإدارات الفرعية، الإثنين، لمناقشة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك ومتابعة العمل بمساجد الاعتكاف وساحات الخلاء.

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حضر الاجتماع الشيخ حسن عبدالبصير، مدير الدعوة، والشيخ هاشم الفقي، مدير عام المتابعة ورؤساء الأقسام بالمديرية.

وقال «عبدالبصير» إن الاجتماع تضمن تكثيف المرور على الاعتكافات واستبعاد المقصرين من المسؤولين عن المتابعة والرصد وعقد اجتماع مع خطباء ساحات العيد، وعدم تمكين أي شخص غير مرخص له من إمامة المصلين أو إلقاء خطبة عيد الفطر وتكثيف المرور على المساجد وإلقاء التعليمات على الأئمة، خاصة الجدد.

وأضاف أن الاجتماع ناقش ضرورة التنبيه على الصكوك وأنها في مصلحة الفقراء، وعدم جمع التبرعات تحت أي مسمى ومتابعة المدارس العلمية والقرآنية والمقارئ والملتقى الفكري وإعادة تقييم العمالة وإعادة توزيعها توزيعا عادلا. كما شدد المشاركون على تنفيذ تعليمات الوزارة بخصوص مواعيد الفتح والغلق ومكبرات الصوت.