شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يبحث دعم التعاون مع الوكالة الفرانكوفونية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الاثنين، إيريفيه سابوران، المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط للوكالة الجامعية الفرانكوفونية، وذلك بمقر الوزارة. تناول اللقاء بحث دعم علاقات التعاون بين الوزارة والوكالة في مجالات التعليم العالى والبحث العلمى.

وبحث الجانبان توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن دعم ضمان الجودة في الجامعات، وتنمية التعاون بين الوكالة والجامعات المصرية، وتقديم الوكالة لعدد من المنح الدراسية للطلاب الأفارقة بالجامعات المصرية.

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وأكد عبدالغفار حرص مصر على الاستفادة من خبرة الوكالة في التعاون مع الدول الإفريقية خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، وسعيها للاستفادة من هذه الفترة في تقديم أكبر دعم ممكن للأشقاء الأفارقة خاصة في مجالات التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بإنشاء المزيد من الجامعات الفرانكوفونية في مصر، وزيادة أعداد الطلاب الفرانكوفونيين، لافتا إلى الدور الذي تقوم به هذه الجامعات في تحقيق النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر والقارة الإفريقية، مؤكدا سعى مصر لاستغلال هذا الدور لتوثيق الروابط العلمية والتعليمية والثقافية بين مصر والدول الإفريقية، وتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للشعوب الإفريقية ومواجهة التحديات المشتركة، مشيدا بتميز تجربة الجامعة الفرنسية في مصر.

ومن جانبه، أكد إيريفيه سابوران على ترحيب المنظمة بالتعاون مع مصر عبر تنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات، وعقد الشراكات مع الدول الأعضاء لزيادة التواصل بين الجامعات والاستفادة من البرامج التي تقدمها الوكالة، مشيرا إلى تميز العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى.

كما قدم سابوران الدعوة للوزير لحضور المؤتمر الذي تنظمه الوكالة والذي من المقرر إقامته بالتعاون مع جامعة الإسكندرية لهذا العام، ويناقش المؤتمر قضايا التحول الرقمي للجامعات، والذكاء الاصطناعى.

وزير التعليم العالى يبحث دعم التعاون مع الوكالة الفرانكوفونية فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى