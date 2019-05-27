شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يكرم طالبًا كفيفًا لحفظه القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، الطالب محمد أشرف رجب محمد عبدالعال، والمقيد بالفرقة الأولى كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر، فرع الزقازيق، والمقيم بقرية هرية رزنه، والذى يحفظ القرآن الكريم كاملاً، بمنحه شهادة تقدير ومكافأة مالية، وذلك بحضور كلاً من اللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وقد أبدى المحافظ، سعادته البالغة لتكريم إبن قرية هرية رزنة مركز الزقازيق، والذي استطاع أن يتمكن من حفظ القرآن الكريم كاملاً ويتقنه، مشيراً إلى أن كل حافظ لكتاب الله يمثل ثروة وكنز، يجب الحفاظ عليه، فهو خير سفير لمحافظة الشرقية، ونموذجاً مشرفاً يستحق كل التقدير والرعاية والإهتمام.

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وأضاف المحافظ، أن المحافظة تعمل على خلق البيئة المناسبة لرعاية مثل هذه المواهب الربانية، وتسعى جاهدة على تشجيع كافة النماذج المشرفة الخلاقة في مختلف المجالات، العلمية والأدبية والفنية والرياضية والدينية.

بينما أعرب الطالب محمد أشرف عبدالعال، خلال تكريم المحافظ له، بمكتبه بالديوان العام، عن سعادته البالغة بلقاء المحافظ، مؤكداً أن هذا التكريم يمثل دفعه قوية لتحقيق حلم والده المتوفى، وأن يصبح داعية إسلامي فينطلق إلى دول العالم، لنشر تعاليم الدين السمحة وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين.

وقال الطالب محمد أشرف، للمصري اليوم، أن والده متوفي في شهر مارس عام 2013، ولديه من الأشقاء 4 جميعهم بمراحل التعليم المختلفة، هو أكبرهم، مؤكداً على أنه متفوق في دراسته منذ الصغر، ويقوم برعاية أشقائه، وحثهم على الجد والمثابرة، وقال في رسالة بعثها للشباب، أوصيكم بتقوي الله وحفظ القرآن الكريم، لأنه هو الموصل لأعلي درجات النجاح، وجنة الفردوس، كما أوصيكم بالجد والإجتهاد، والمذاكرة لتحقيق أمانيكم، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعباً بفضل العلم والقرآن لتسير الأمور في تقدم ونجاح .

يذكر أن الطالب محمد أشرف، ولد بالعين اليمني، وبها اهتزاز وإنفصال في الشبكية، ونظر 1.5%، ولا يوجد عين يسرى، وكان قد فاز بالمركز الأول في حفظ القرآن في المسابقة التي أجرتها مشيخة الطرق الصوفية لرمضان 2019 بمحافظة الشرقية.