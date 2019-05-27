شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 742 علبة عصير فاسدة في حملة تموينية بالأسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الاسكندرية، خلال حملاتهم على الأسواق والمحلات، لمكافحة جرائم الغش التجاري، ومراقبة السلع، من ضبط صاحب محل «بدون ترخيص» بحوزته 742 علبة عصير فاسدة قبل طرحها بالأسواق.
وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث التموين بالمديرية، أفادت بقيام صاحب محل «بدون ترخيص»، بمنطقة الجمرك، غرب المدينة، بحيازة كميات كبيرة من العصائر منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، بغرض طرحها للبيع والتداول بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وبعد التأكد من سلامة التحريات، وتقنين الإجراءات، تم استهداف المحل، حيث عثر بداخله على 742 علبة عصير غير صالحة للإستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
على جانب متصل، تمكن ضباط المباحث بمديرية أمن الأسكندرية، من ضبط عنصرين إجراميين، بحوزتهما أسلحة نارية، وذخائر، وكمية من المواد المخدرة، بغرض الإتجار.
وكانت معلومات قد وردت لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، أفادت بقيام عاطلين لهما صحيفة جنائية بالإتجار في الأسلحة النارية، والذخائر غير المرخصة، والمواد المخدرة، حيث اتخذا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وضبطهما وبحوزتهما 4 فرد محلية الصنع، و13 طلقة من ذات العيار، و900 جرام، من مخدر الأفيون.
وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح بغرض الدفاع، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
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