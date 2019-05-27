شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعقد اختبارات المتقدمين لوظائف المُعلمين والقيادات بمدارس STEM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الأكاديمية المهنية للمعلمين اختبارات المتقدمين لوظائف الُمُعلمين والقيادات بمدارس"STEM" وذلك فى الفترة من 20 إلى 21 مايو 2019، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تقديم تعليم متميز.

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المُعلمين، وفى ضوء التعاون بين الأكاديمية والإدارة العامة لمركز المعلومات ووحدة " STEM" بالوزارة.

يذكر أن الأكاديمية المهنية للمعلمين قد قامت بالإعلان على البوابة الإلكترونية للأكاديمية فى الفترة من 1 إلى 21 مارس 2019 عن وظائف المُعلمين والقيادات لمدارس المتفوقين STEM والتى وصل عدد المتقدمين لها فى تلك الفترة إلى 2365 متقدمًا للوظائف المعلنة حسب الشروط والتخصصات المطلوبة.

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وقال الدكتور مجدى أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمُعلمين، إنه قد تم حصر الفئات المستهدفة لأداء الاختبار بالمرحلة الأولى وبلغ عددهم 1116 مستهدف بمختلف التخصصات وقد تم تحديد موعد الاختبار وفقًا للخطة المتفق عليها مع وحدة STEM بالوزارة خلال شهر مايو الجارى، وتم إخطار السادة المستهدفين إلكترونيًا مع تحديد مكان الاختبار والأوراق المطلوبة.

وأضاف أمين، أنه تم تشكيل لجنة لغرفة العمليات يومى الاختبار بعضوية فريق عمل الإدارة العامة لنظم المعلومات بالأكاديمية والإدارة العامة للمكتب الفنى لمدير الأكاديمية ومحمد فوزى من وحدة " STEM" وذلك لمتابعة سير إجراءات الاختبار.

وأعلنت الأكاديمية المهنية للمُعلمين أنه سوف يتم استكمال باقى مراحل المتقدمين لوظائف STEM وفقًا للخطة الموضوعة على مراحل متتالية.