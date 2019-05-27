شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق والكبارى: انتهاء تنفيذ المحور البديل لكوبرى خزان أسوان خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة الطرق والكبارى، إنها بدأت أعمال الرفع المساحى وتحديد المسار للمحور البديل لكوبرى خزان أسوان، بالتزامن مع استكمال التصميمات وإنجاز أعمال الجسات، مشيرة إلى أن توجيهات القيادة السياسة شددت على الانتهاء من المشروع الذى تبلغ تكلفته الإجمالية مليارى جنيه خلال عامين.

وأضافت الهيئة، أن المحور البديل سيرتبط مع طريق "أسوان ـ القاهرة الغربى" الجارى تطويره، وهو الطريق الذى سيكون جزءا من محور "الإسكندرية/ كيب تاون" بجنوب أفريقيا، لافتة إلى أن المحور طوله 4.5 كيلو متر، وعرضه 30 مترا، بواقع 3 حارات فى كل اتجاه، ويبلغ الجزء الذى سيعلو النيل 320 مترا، وسيكون "كوبرى ملجم - معلق".