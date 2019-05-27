شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 27 قرار إزالة على المصارف الزراعية بمحافظة البحيرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت ‏الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، حملة موسعة بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، لليوم السادس على التوالى، لإزالة التعديات القائمة على المجارى المائية، وأسفرت عن تنفيذ 27 قرار إزالة.

تضمنت قرارات الإزالة المنفذة 15 حالة على مصرف العموم بمساحه 20 ألفا و810 أمتار مربعة، عبارة عن مبانٍ وتشوينات ومغاسل وزراعات مخالفة، و12 قرارا عبارة عن عشش ومبانٍ بالطوب الأبيض ومزرعة أسماك على مصارف وصلة الدلنجات وجبارس الشرقى، بمساحة 896.5 متر مسطح.

يُذكر أن مواجهة التلوث البيئى لشبكة المجارى المائية، وعلى رأسها الصرف الزراعى، تتطلب مجموعة محاور رئيسية، منها عمل برامج توعية وتثقيف للمواطنين على اختلاف مستوياتهم، لا تقتصر على المزارعين فقط، إضافة إلى وضع برامج تدريبية للمزارعين، لأن إساءة استخدامها قد تتسبب فى النفور منها، مع تنظيم حملات توعية بأهمية القضية، على أن يكون الهدف الأول للحملة زيادة الوعى العام، وبيان أهمية استخدام مياه الصرف كبديل يمكن الاعتماد عليه فضلا عن توعية مستخدمى تلك المياه.

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حملة الإزالة

جانب من حملة الإزالة