شكرا لقرائتكم خبر عن رفع إيقاف سفر سائق مصرى بالسعودية بعد بلاغ "كيدى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في رفع إيقاف سفر سائق مصر ببلاغ "كيدى" من كفيله مدعيا أنه قام بأخذ نقود وأوراق من سيارته الخاصة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتهم وحل مشاكلهم أولا بأول.
المواطن المصري "أ.ك.ع" والذى يعمل سائق خاص لدى كفيله الذى قام بتحرير محضر ضده مدعيا أنه قام بأخذ نقود وأوراق من سيارته الخاصة.
وبالتواصل مع المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان، أفاد أنه قام على الفور باستدعاء صاحب العمل للمكتب للتعرف علي حقيقة الاتهام ، حيث ذكر المواطن أمامه بأنه لم يأخذ أية أشياء وأن الادعاء كيدي بعد رفع السائق دعوي بمكتب العمل للمطالبة برواتبه المتأخرة.
وبعد عدة جلسات بالهيئة العمالية وتأكدها من صدق كلام السائق تم التصالح بين المواطن وصاحب العمل، وتنازل كلا الطرفين عن أي دعوى قضائية لدي جهة حكومية سواء مالية أو جنائية.
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