الحر يعود من جديد.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

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الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء 23 رمضان

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية لطيف على السواحل الشرقية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط تكون خفيف لمعتدل وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل لمضطرب وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 20 36 شبين الكوم 20 36 طنطا 19 33 دمنهور 17 33 الإسكندرية 19 31 بلطيم 25 32 مطروح 16 28 السلوم 19 36 سيوة 20 38 بورسعيد 21 28 دمياط 21 28 الزقازيق 20 35 الاسماعيلية 18 36 السويس 18 35 العريش 19 29 رفح 19 27 رأس سدر 21 36 نخل