زحام بالطرق الرئيسية.. حالة المرور صباح اليوم

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كثافات مرورية
تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة والطلاب إلى المدارس والجامعات. وتبين من خلال الحركة المرورية الصباحية انتظام حركة السير بالقاهرة الكبرى وضواحيها.
ظهرت كثافات مرورية متوسطة بمعظم المحاور والطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، تزامنا مع فترة الذروة الصباحية، حيث شهد الطريق الدائري كثافات أمام المتجه للقاهرة الجديدة، من المعادي أو المنيب. وتكونت كثافات أعلى مخرج البحر الأعظم، كما تباطأت الحركة أعلى الطريق الدائرى بمنطقة السلام، وداخل النفق
ظهرت كثافات مرورية متوسطة بمعظم المحاور والطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، تزامنا مع فترة الذروة الصباحية، حيث شهد الطريق الدائري كثافات أمام المتجه للقاهرة الجديدة، من المعادي أو المنيب.
وتكونت كثافات أعلى مخرج البحر الأعظم، كما تباطأت الحركة أعلى الطريق الدائرى بمنطقة السلام، وداخل النفق للقادم من الأقاليم اتجاه القاهرة.
ورصدت الإدارة العامة للمرور كثافات مرورية مرتفعة بطريق كورنيش النيل، للقادم من مناطق وسط البلد اتجاه المعادي وحلوان، وظهرت كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، وكذلك الأمر بكباري عباس والجامعة والجيزة المعدني.
وشهد محيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي كثافات متحركة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين.
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