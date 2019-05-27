شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية يصوت بالإجماع على التجديد لريتشاردوني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صوت مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالإجماع على التجديد لفترة ثانية مدتها أربع سنوات لرئيس الجامعة اعتبارا من من 1 يوليو 2020.
وحسب بيان للجامعة الأمريكية فإن المجلس في اجتماعه هذا الشهر في نيويورك، أثنى على قيادة ريتشاردوني للجامعة.
وقال رئيس مجلس الأوصياء، ريتشارد بارتليت: «نحن سعداء لأن الرئيس ريتشاردوني وافق على استكمال خدمته المتميزة للجامعة الأمريكية بالقاهرة لفترة أخرى ونتطلع إلى العمل معه لتحقيق ما وعدنا به من نجاحات للمئوية الثانية للجامعة الأمريكية بالقاهرة.».
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