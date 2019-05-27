شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: آخر موعد لترخيص التوكتوك 30 يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، اليوم، اجتماعاً مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وبحضوركل من اللواء عصام الليثى، سكرتير عام المحافظة، والعميد عادل سالم، رئيس قسم الرقابة الجنائية بمديرية أمن دمياط، وتابعت المحافظ، تنفيذ أعمال طلاء واجهات المبانى والعمارات السكنية التي تكون واجهتها من الطوب الأحمر، وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بقطع المرافق تدريجياً عن المخالفين، لحين الالتزام بتطبيق القرار، وأكدت على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة للمنشآت الآيلة للسقوط، والمبانى ذات الخطورة الداهمة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن.

كما أكدت محافظ دمياط، على تكثيف الحملات وتنفيذها بصورة يومية، لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، علاوة على أعمال ترخيص التوكتوك والتى تتم بالتعاون بين الوحدات المحلية، وإدارة المرور بدمياط، مؤكدة على أن آخر موعد للترخيص 30 يونيو المقبل.

كما أمرت ميخائيل، بالبدء في اتخاذ إجراءات الإزالة للعقارات المقامة على أراضى أملاك الدولة، ولم يتم تقنين أوضاعها، مع قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتقديم تقرير أسبوعى يتضمن ما تم إنجازه من تلك الأعمال.