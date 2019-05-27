شكرا لقرائتكم خبر عن «فيزا» تطلق برنامج مرافقة اللاعبين بالأمم الأفريقية: «يونيسيف» تختار 47 طفلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُطلق شركة فيزا العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات والراعي الرسمى لبطولة الأمم الأفريقية توتال 2019، برنامج مرافقة اللاعبين ضمن فاعليات البطولة القادمة التي تستضيفها مصر، مما يتيح الفرصة أمام 47 طفل وطفلة من سن 6-10 سنوات للمشاركة في البرنامج عبر محافظات مصر المختلفة كالقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وأسيوط وقنا. ويأتي برنامج مرافقة اللاعبين من Visa في مصر في إطار من التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف.

47 طفلاً وطفلة من مصر سيحصلون على فرصة لمرافقة أحد اللاعبين وقيادة مجموعة من أفضل لاعبي العالم أثناء نزولهم أرض الملعب. ويتم اختيار الأطفال من خلال 3 محاور رئيسية يأتي على رأسها اختيار 36 مشاركا من دورات كرة القدم التي يتم تنظيمها برعاية وزارة الشباب والرياضة في مراكز الشباب في جميع أنحاء مصر، إلى جانب قيام Visa بمساعدة ودعم من منظمة اليونيسف بتنظيم مباريات للأطفال على ملاعب منطقة الأسمرات لاختيار 7 أطفال آخرين من الأسر الأكثر احتياجاً وصعيد مصر للحصول على فرصة والمشاركة في البرنامج، بالإضافة إلى اختيار 4 أطفال آخرين من المشاركين في حملة Visa «أحلام بلا حدود» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبهذه المناسبة، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن «الرياضة هي إحدى الوسائل الرئيسية لربط الناس من جميع أنحاء العالم، حيث تجمع الأشخاص الذين لا يظهرون سوى الشغف والحماس تجاه نفس الشىء، لهذا السبب وبما أن مصر تستضيف واحدة من أكبر بطولات كرة القدم في العالم، فكان لابد لنا أن نشارك في منح فرصة المشاركة في هذا البرنامج لمن نعتقد أنهم يستحقونها».

من جانبه قال أحمد جابر، المدير العام لشركة Visa بشمال أفريقيا، إنه «شرف كبير أن نكون أحد الرعاة الرئيسين لثالث أكبر بطولة على هذا الكوكب، وهي بطولة كأس الأمم الأفريقية توتال 2019. فالمصريون أحد أكثر الشعوب نشاطاً وطموحاً وشغفاً حول العالم. وهو ما يفسر دائماً لماذا نحن في Visa نهدف إلى تسليط الضوء على شغف الناس وحماسهم غير المحدود. لذا نطلق حملتنا قصص بلا حدود مع Visa لإبراز الحكايات الملهمة من منظور شبابنا لمشاركتها مع العالم. أيضا من خلال جهودنا الدائمة ومباريات كرة القدم المحلية، نريد ان نستفيد من حب كرة القدم المترسخ في مصر ومنح أطفالنا فرصة العمر ليكونوا جزء من تلك البطولة الرائعة».

وأكد برونو مايس، ممثل منظمة اليونيسف في مصر أن مباريات حي الأسمرات بمثابة مبادرة رائعة من وزارة الشباب والرياضة وشركة Visa، وإنه لمن دواعي سرورنا ان تدعم اليونيسف مشاركة الأطفال، لاسيما من صعيد مصر للحصول على فرصة المشاركة في هذه اللحظة الرائعة من لحظات كرة القدم، مضيفاً: «نحن في يونيسف، نثمن أهمية أن يقضي الآباء أوقاتا أطول مع أطفالهم يشاركونهم اللعب ولحظات الفرحة والسعادة كمشاهدة مباراة جيدة مع بعضهم البعض. إن هذه التفاعلات تساهم في نمو الأطفال بصورة جيدة وبمثابة أمر بالغ الأهمية حتى يصل كل طفل إلى أقصى إمكاناته».