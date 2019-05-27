شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قداسات لإحياء الذكرى السنوية الثانية لـ«شهداء دير الأنبا صموئيل» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت 4 مطرانيات بالمنيا، قداسات الذكرى السنوية الثانية لـ28 شهيدا استشهدوا في الهجوم الإرهابي على زوار دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون شمال المنيا.

أقيمت القداسات، على مدار أيام خمسة أيام بدأت الخميس الماضي وانتهت اليوم الاثنين، بمقر دير الأنبا صموئيل وأربع مطرانيات: ببا والفشن وسمسطا بمحافظة بني سويف، و3 مطرانيات بمحافظة المنيا، هي بني مزار والبهنسا، والمنيا وأبوقرقاص، بالإضافة إلى العدوة ومغاغة.

وتحت تأمين مشدد من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، برئاسة اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، ترأس القس فيلوباتير يوسف، والقس لوكاس فليمون، القداس بكنيسة الشهيد أبوسيفين بالفكرية، على أرواح 3 من شهداء دير الأنبا صموئيل، من أبناء مركز أبوقرقاص هم: الشهيد عاطف منير، والشهيد أمير يوسف، والشهيد مراد حشمت.

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كما أحيا دير أنبا صموئيل المعترف قداس الذكرى السنوية يترأسه الأنبا باسليوس رئيس الدير، بكنيسة الدير حيث يرقد عدد من الشهداء داخل مقبرة جماعية بالدير. فيما

ترأس الأنبا اثناسيوس أسقف بني مزار صلاة القداس الإلهي لذكرى شهداء الإبراشية التي قدمت 8 شهداء وذلك بكنيسة مار مرقس بالمطرانية.

وفي بني سويف، يترأس الأنبا إسطفانوس، أسقف ببا والفشن وسمسطا، قداس السنوية لشهداء كنيسة الشهيد مار جرجس بنزلة حنا يقام بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بنزلة حنا بمركز الفشن بمحافظة بني سويف.

ولفت أسطفانوس إلى أن كنيسة الشهيد مار جرجس بنزلة حنا قدمت 7 شهداء في الحادث الإرهابي، الذي وقع بمحافظة المنيا، بينهم 5 من أسرة واحدة.

وفي مغاغة، ترأس الأنبا اغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، قداس الذكرى بكنيسة السيدة العذراء الأثرية بدير الجرنوس، في ذكرى 7 شهداء من نفس القرية.

وكانت 3 مركبات تقل زوار لدير الأنبا «صموئيل المعترف» بصحراء المنيا، قد تعرضت لهجوم إرهابي، الجمعة 26 مايو 2017، خلف 28 شهيدا و25 مصابا.

قداسات ذكري شهداء الهجوم الإرهابي علي زوار دير الأنبا صموئيل

قداسات ذكري شهداء الهجوم الإرهابي علي زوار دير الأنبا صموئيل

قداسات ذكري شهداء الهجوم الإرهابي علي زوار دير الأنبا صموئيل

قداسات ذكري شهداء الهجوم الإرهابي علي زوار دير الأنبا صموئيل