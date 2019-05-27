شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تُطلق مبادرة «عيد من غيرها» لتوعية الشباب بمخاطر الإدمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، مبادرة تحت عنوان «عيد من غيرها» بجميع مستشفيات الأمانة على مستوى الجمهورية وذلك لتوعية الشباب بمخاطر الإدمان والتعاطي، وكذا دعم المتعافين ومساعدتهم لعدم العودة مجددا للإدمان خاصة وأن بعض المناسبات والأعياد مرتبطة في ذهن المتعافين بتناول المخدرات وبالتالي تعتبر فرصة مواتية للعودة مجددا.

وقالت الدكتورة منى عبدالمقصود، الأمين العام لمستشفيات الصحة النفسية، إن المبادرة تهدف لتغيير ثقافة التعاطي خاصة في المناسبات، وأيضًا تهدف لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان وكيفية قضاء المناسبات والأعياد دون تعاطي المخدرات، مشيرة إلى تنظيم احتفالية ودورة رمضانية لأول مرة في الصعيد الخميس المقبل بين مجموعة من المتعافين بمحافظات الصعيد.

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بدورها، قالت الدكتورة راغدة الجميل، مدير إدارة علاج الإدمان بالصحة النفسية لـ«المصري اليوم»، إن هناك تنسيقًا مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لعلاج مرضى الإدمان من خلال 14 مركز تابعين لأمانة الصحة النفسية، بالإضافة إلى 8 مراكز شريكة مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأوضحت مدير إدارة الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية، أنه يتم تحويل مرضى الإدمان التابعين للخط الساخن للصندوق إلى أقرب مستشفى له، على أن يتحمل الخط الساخن تكلفة العلاج بالكامل لمدة شهرين.

وأبدت مدير إدارة علاج الإدمان، انزعاجها من تكرار مشاهد التدخين والتعاطي في بعض الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن أمانة الصحة النفسية قدمت مقترحًا إلى الهيئة الوطنية للإعلام يضمن تقليل ووضع ضوابط لمشاهد التعاطي والإدمان في الأعمال الدرامية، ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة توقيع برتوكول تعاون مع الهيئة لمنع تلك المشاهد.

وأضافت الجميل، أن حملات الكشف عن متعاطي المخدرات في المؤسسات الحكومية، مستمرة خلال الشهر الكريم من خلال المرور المفاجئ على تلك الجهات بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مشيرا إلى أن محاولات بعض الموظفين للتلاعب في العينة من خلال تناول بعض المستحضرات الدوائية، يؤكد للقائمين على الفحص إيجابية العينة لهذا الشخص، وبالتالي يتم التعامل مع محاولات التلاعب على أن الحالة إيجابية.