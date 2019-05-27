شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: رفع إيقاف سفر سائق مصري بالسعودية بعد بلاغ «كيدي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في رفع إيقاف سفر سائق مصر ببلاغ «كيدى» من كفيله مدعيا أنه قام بأخذ نقود وأوراق من سيارته الخاصة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة، بحل مشكلة المواطن المصري «أ .ك .ع» والذي يعمل سائقا خاصا لدي كفيله الذي قام بتحرير محضر ضده مدعيا أنه قام بأخذ نقود وأوراق من سيارته الخاصة.

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وبالتواصل مع المستشار العمالى بجدة، عثمان رمضان، أفاد بأنه قام على الفور باستدعاء صاحب العمل للمكتب للتعرف على حقيقة الاتهام، حيث ذكر المواطن أمامه بأنه لم يأخذ أية أشياء وأن الادعاء كيدي بعد رفع السائق دعوي بمكتب العمل للمطالبة برواتبه المتأخرة.

وبعد عدة جلسات بالهيئة العمالية وتأكدها من صدق كلام السائق تم التصالح بين المواطن وصاحب العمل، وتنازل كلا الطرفين عن أي دعوي قضائية لدي جهة حكومية سواء مالية أو جنائية.

وتوجه السائق بالشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة متمثلة في مكتب التمثيل العمالي على رفع الإيقاف والاستجابة لحل شكواه بمساندته في رفع البلاغ الكيدي، فضلا عن توفير فرصة عمل مناسبة لدى كفيل آخر.