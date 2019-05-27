شكرا لقرائتكم خبر عن «عقل» يكرم الفائزين على مستوى الجمهورية من مدرسة الصم بإدارة طور سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، بمقر مكتبه بديوان المديرية كلاً من الطالبة أماني محمد على، الفائزة بمركز أول جمهوري، في مسابقة 100 متر عدو، والطالب جهاد سليمان أحمد، الفائز بالمركز ثاني جمهوري وثب طويل، وذلك خلال بطولة الجمهورية لطلاب الصم بمدينة الإسكندرية والمنعقدة في الفترة من 19 / 5 / 2019 وحتى 22 / 5 / 2019 في ألعاب القوى وتنس الطاولة.

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وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء يكرم الفائزين على مستوى الجمهورية من مدرسة الصم

من جانبه هنأ عقل، الفائزين اللذين يمثلان نموذجين صالحين لطلاب جنوب سيناء، رياضياً وأخلاقياً وعلمياً، مشيداً بدورالرعاية التي أولاها اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، للطلاب، والدعم الذي قدمه للطلاب بمبلغ (22 ألف جنيه ) ودعمه أنشطة المدرسة الرياضية، والفنية وخاصة المسرح المدرسي.

وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء يكرم الفائزين على مستوى الجمهورية من مدرسة الصم

وأشاد محمود جلال، مدير إدارة التربية الخاصة، بدعم وكيل الوزارة لإدارة التربية الخاصة، ومساندته للطلاب حتى حققوا تلك النتائج التي تضاف لتعليم جنوب سيناء.

كما قدم الشكر أيضا للفريق على هذا الإنجاز المتميز، ومنهم مدرب الفريق فتحي حسن، ومشرف الفريق ريمون عادل، وهيئة المدرسة.